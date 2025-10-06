Поиск

Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вылет 26 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились в ночь на понедельник для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграмм-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. Совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На текущий момент задержаны вылеты 26 рейсов", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью в аэропорту Сочи был введен временный запрет на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В понедельник утром ограничения были сняты.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.

