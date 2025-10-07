Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Сочи и Геленджика могут возобновить прием и выпуск рейсов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, отменены ограничения, которые вводились утром для обеспечения безопасности полетов.

Судя по сообщениям в его телеграм-канале, ограничения действовали около трех с половиной часов. За это время, по словам Кореняко, на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, совершавших рейсы в Сочи. Пресс-служба аэропорта сообщила, что был задержан вылет 21 рейса.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.