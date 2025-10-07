Минцифры РФ предложило отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты 5G

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты для 5G, начать торги "с нуля", сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам во вторник.

Аукцион на частоты для 5G планируется провести до конца года. На аукцион выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц. Начальная стоимость лотов сейчас установлена в размере 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. Шаг аукциона - 5% от стартовой цены.

"Минцифры предлагает для повышения привлекательности (аукциона - ИФ) отказаться от пороговой суммы для начала проведения торгов и начать торги с нуля", - сказал Шадаев.

Кроме того, по его словам, Минцифры предложило в рамках проведения аукциона предусмотреть возможность использования ранее выделенных диапазонов частот для разворачивания сетей 5G на принципе технейтральности. Ранее замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко говорил, что министерство предлагает технейтральность частот LTE под 5G. По словам Шадаева, также предлагается разрешить операторам разворачивать сети 5G с использованием базовых станций иностранного производства "до момента появления полноценных российских".

"Мы это предлагаем операторам сейчас, и операторы вернутся с реакцией", - отметил Шадаев.

По словам министра, интерес к аукциону уже проявили несколько операторов.

Ранее сообщалось, что победители аукциона должны будут взять на себя обязательства по покрытию сетями 5G городов с численностью населения более 1 млн человек в соответствии с графиком: 2026 год - 4 города, 2027 год - 6 городов, 2028 год - 8 городов, 2029 год - 12 городов, 2030 год - 16 городов.

Кроме того, к победителям будут предъявлены требования по количеству установленных базовых станций отечественного производства: 2026 год - 2 тыс. штук, 2027 год - 6 тыс., 2028 год - 12 тыс., 2029 год - 18 тыс., 2030 год - 25 тыс. штук.

Дата аукциона пока не назначена. Ее должен будет определить организатор торгов - Роскомнадзор. Протокол о результатах торгов должен быть подписан не позднее 31 декабря 2025 года.

Ранее Шадаев заявлял, что министерство хочет обратиться в правительство с предложением направить средства, полученные на аукционах на частоты для 5G, на льготное кредитование строительства сетей пятого поколения.

Крупнейшие мобильные операторы ранее говорили, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является "золотой диапазон" (3,4-3,8 ГГц). Основные недостатки 4,8-4,99 ГГц: отсутствие клиентского оборудования в широкой представленности, малая дальность действия базовых станций в этом диапазоне, что потребует установки большего числа станций и, соответственно, большего объема инвестиций. Срок окупаемости сетей в этом диапазоне, по оценке операторов, составит 20-30 лет.