Минцифры задумалось об использовании частот LTE для 5G на принципе технейтральности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минцифры обсуждает возможность использования частот LTE для сетей мобильной связи пятого поколения на принципе технологической нейтральности, допускает соответствующие изменения в готовящийся аукцион на частоты для 5G, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на конференции "Телеком: Перезагрузка", организованной Comnews.

Технологическая нейтральность предусматривает возможность использования радиочастот, выделенных для одной технологии, для развития других.

"Мы слышим рынок относительно возможности технейтральности частот LTE (в интересах 5G - ИФ), мы над этим впрямую думаем. Как я сказал, некоторые изменения в аукционах могут появиться. И, возможно, это будет технейтральность LTE, если нам удастся получить все согласования необходимые, в том числе - силового блока", - сказал замминистра.

Он добавил, что, скорее всего, технейтральность LTE будет доступна только для операторов, победивших на аукционе на 5G.

Угнивенко напомнил, что в России до конца года должен состояться аукцион по распределению частот для 5G в диапазоне 4800-4990 МГц, он будет разделен на 2 лота.

"Мы ведем открытый диалог и слушаем отрасль относительно возможных других предложений, которые у компаний есть. Если нам удастся найти какие-то компромиссы, то, возможно, будут небольшие изменения относительно текущего и формата проведения, и наполнения этого аукциона", - сказал замминистра.

По мнению замглавы Минцифры, победа операторов в аукционе позволит им увеличить объем имеющихся радиочастот.

"Надо понимать, что проведение аукциона на частоты, предназначенные для пятого поколения, - это не только внедрение новых сервисов и технологий, но и абсолютно утилитарная прикладная задача. При условии того, что трафик в сетях сотовой связи растет в год темпами, превышающими 20%, то спектр LTE у наших сотовых операторов где-то к 2028-2029 году в крупных городах или в определенных районах крупных городов может подойти к своему логическому завершению, мы можем получить деградацию сервисов. Поэтому, даже убрав в сторону наличие, необходимость внедрения новых современных телеком-стандартов, нам необходимо просто расширять полосу для того, чтобы у коллег не произошла деградация стандартных услуг для абонентов", - сказал замминистра.

"Будут ли участники (аукциона - ИФ) или нет, это покажет рынок, но мы считаем, что та задача, в том числе утилитарная, прикладная, технологическая, которая перед операторами стоит, с помощью диапазона 4,8-4,99 ГГц может быть выполнена. Часть трафика совершенно точно в случае строительства сети в диапазоне 4,8-4,99 ГГц можно увести во вновь построенную сеть, тем самым освободив существующий спектр LTE, который будет испытывать существенные нагрузки при продолжающемся росте трафика", - сказал Угнивенко.

Замминистра напомнил, что аукцион предусматривает ряд обременений для победителей: по покрытию сетями крупных городов и по количеству российских базовых станций на строящихся сетях. При этом министерство не исключает переноса сроков развертывания сетей.

"Думаем пока над графиком, учитывая сроки появления базовых станций российского производства и возможности внедрения сквозной российской криптографии на сетях. Это вопросы, которые требуют проработки и обсуждения. Поэтому, скорее всего, график (развертывания сетей - ИФ) будет немного смещён вправо. Но абсолютно точно требования такие будут представлены, и операторам надо будет их исполнять", - предупредил замминистра.

Говоря о возможности высвобождения "золотого диапазона", наиболее привлекательного для сетей 5G, он отметил, что Минцифры работает в этом направлении, но это "абсолютно точно вопрос не быстрый".

Угнивенко отметил также, что в дальнейшем на аукцион может быть выставлен диапазон частот ниже 4,8 ГГц, не уточнив, какой именно.