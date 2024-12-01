Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог

Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи в 2007 году Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Реакция экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на состоявшуюся в 2007 году встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на которую зашла президентский лабрадор Кони, и тот факт, что Меркель по-прежнему расценивает этот случай как попытку демонстрации силы Путиным, показывает, что она не была уже тогда настроена на диалог, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему. По всей видимости, это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями. Наверное, это внутренний настрой, который сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Не могу точно утверждать", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

При этом Песков заметил, что Меркель, которая уже находится на пенсии, остается "тяжеловесом" в политике и "ее авторитет лидирует среди германских политиков".

"Поэтому ее слово в такой сложной ситуации дорогого стоит. Поэтому, конечно, немцы, наверное, ее слушают и смотрят на нее", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, можно ли действительно обмануть Путина, Песков пояснил, что "Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях, верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков".

"Он искренне в это верил и он все для этого делал. Он всегда готов принимать во внимание озабоченность друг друга (...). Но, по всей видимости, это не совсем корреспондировалось с истинным настроем, который был тогда внутри самой Меркель", - сказал пресс-секретарь президента.

В 2007 году на встречу с Меркель Путин взял своего лабрадора Кони. Между тем, согласно публикациям в прессе, впоследствии выяснилось, что Меркель боится собак.