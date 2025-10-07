Поиск

Песков объяснил ускорение приватизации враждебными действиями и санкциями против России

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Указ президента об ускоренном порядке приватизации госимущества вышел на фоне враждебных действий, в том числе и в экономике, со стороны европейских государств, а также целого набора санкций США, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Подобные меры приняты на фоне того враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг Российской Федерации, и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединение - Евросоюз, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны Соединенных Штатов. На фоне этого Россия принимает те меры, которые считает необходимыми для обеспечения своих интересов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли президентский указ об ускоренной приватизации госимущества ответом на недружественные шаги Запада по заморозке российских активов, и стоит ли ожидать национализацию западных компаний в Рлссии.

По его словам, Россия примет юридические меры по отстаиванию своих интересов, "если планы по незаконному отбору активов РФ, авуаров РФ начнут реализовываться".

"Конечно же, РФ - и мы об этом неоднократно говорили - будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий, - сказал Песков. - Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто был инициатором незаконных действий, принимал решения и так далее".

30 сентября Путин подписал указ, вводящий механизм ускоренной реализации федерального имущества по решениям главы государства в целях обеспечения безопасности и обороноспособности страны. В соответствии с указом "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности", в таких случаях определение рыночной стоимости реализуемого имущества и подготовка отчета об оценке будут осуществляться в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора. Также будет применяться специальный, ускоренный порядок госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество. Функции продавца в таких сделках возьмет на себя опорный банк ОПК - ПСБ.

