Силуанов поручил проработать использование конвертируемых бондов для приватизации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов поручил своим заместителям проработать возможность использования конвертируемых облигаций в качестве инструмента для приватизации и развития рынка капитала в целом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением.

Поручение, по его словам, было дано по итогам проведенного Силуановым в начале августа совещания. Срок его исполнения - 31 октября.

Российские финансовые власти в последнее время активно обсуждают внедрение такого инструмента, как конвертируемые бонды, на внутреннем рынке. ЦБ отмечал, что хочет повысить востребованность конвертируемых облигаций, создав условия для использования этого инструмента на стадии pre-IPO, благодаря чему эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до того, как получит публичный статус.

Первый блок поправок в правила выпуска конвертируемых облигаций был внесен еще в 2018-2019 годах. Однако популярности среди российских эмитентов этот инструмент так и не нашел, констатировал в своем недавнем отчете регулятор. Большинство потенциальных эмитентов, согласно опросам, с конвертируемыми облигациями не знакомы, что, возможно, является следствием отсутствия примеров успешных рыночных размещений и сложившейся практики удовлетворять спрос в финансировании за счет банковских кредитов и классических облигаций, отмечал ЦБ.

ЦБ предложил рассмотреть возможность доработки действующего регулирования в части вопросов, связанных с определением коэффициента конвертации ценных бумаг, изучив потенциал перехода от фиксированного к гибкому коэффициенту.

Необходимость донастройки регулирования выпуска конвертируемых бондов отмечали и крупные участники финрынка. Газпромбанк активно работает с регулятором и участниками рынка над созданием возможностей для размещения конвертируемых облигаций на российском рынке, говорил ранее в интервью "Интерфаксу" первый вице-президент банка Денис Шулаков.

Он отмечал, что текущее законодательство не позволяет выпустить такой инструмент в его классическом понимании - отсутствует гибкость в определении коэффициента конвертации и способа расчетов при конвертации.

Список для программ мотивации

По словам источника "Интерфакса", министр также поручил продолжить работу по совершенствованию системы мотивации руководства госкомпаний, увязанной с ростом рыночной стоимости акций этих компаний. До конца октября должен быть определен список компаний, в которых будут введены такие программы долгосрочной мотивации.

Минфин РФ в конце июля сообщил, что подготовил проект постановления правительства, внедряющий программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием, чьи акции уже присутствуют на фондовом рынке или планируются к публичному размещению. Документ был опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги, поясняло министерство. Это вознаграждение Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.

Новая система мотивации связана в том числе и с планами Минфина по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

Формы долгосрочной мотивации - залог эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке, этот механизм отвечает интересам акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте стоимости акций, отмечал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, комментируя проект постановления.