Минфин прорабатывает снижение доли РФ в ряде госкомпаний до контроля

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в настоящее время прорабатывает вопрос снижения доли РФ в уставных капиталах крупнейших компаний с госучастием до уровня 50% плюс 1 акция, говорится в сопроводительных материалах к бюджетному пакету, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с их содержанием.

В документе Минфина уточняется, что выбраны компании, "представляющие интерес для российских стратегических инвесторов, имеющих устойчивое положение на рынке". Сделки с акциями компаний могут быть осуществлены после принятия соответствующих решений президента и правительства. В случае принятия таких решений возможны дополнительные поступления от приватизации в 2026-2028 гг., отмечает Минфин.

Кроме того, в отношении вновь поступивших в собственность РФ акций хозяйственных обществ, в том числе перешедших государству на основании судебных решений, будут определены наиболее приемлемые и экономически обоснованные способы управления и распоряжения ими, включая их приватизацию, говорится в документе Минфина.

Министр финансов Антон Силуанов в этом году вновь вернул на повестку тему приватизации, заявив, что министерство считает актуальным обсудить возможность проведения "большой приватизации" в РФ. Представители министерства говорили, что в списке на приватизацию находится от 7 до 10 госкомпаний. Среди кандидатов - эмитенты из сферы финансов, транспорта и энергетики, сообщил Силуанов в июне.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее рассказывал, что на следующий год у Минфина запланировано два SPO. По его словам, это уже хорошо известные рынку, торгующиеся компании с госучастием. В конце ноября этого года должно состояться IPO госкорпорации "ДОМ.РФ.

Также Минфин будет стремиться к тому, чтобы продать активы, обращенные в собственность государства по решениям судов, "чем скорее, тем лучше", отмечал Моисеев.

