Путин подписал указ об ускоренной продаже федерального имущества в целях обороноспособности

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий механизм ускоренной реализации федерального имущества по решениям главы государства в целях обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

Согласно указу от 30 сентября "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности", в таких случаях определение рыночной стоимости реализуемого имущества и подготовка отчета об оценке будут осуществляться в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора. Также будет применяться специальный, ускоренный порядок госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество.

Функции продавца в таких сделках возьмет на себя опорный банк ОПК - ПСБ.

