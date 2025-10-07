Поиск

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минфин ожидает стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году, сообщила первый замминистра Ирина Окладникова в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"У нас есть план, по которому за три года холдинг должен выйти на самообслуживание тех средств, которые останутся у него пока в долговой нагрузке. И действительно такие мероприятия есть. Это и привлечение холдинга к работам геологическим, это и реализация непрофильного имущества, внутренняя оптимизация. Поменяли состав совета директоров, Минфин тоже вошел в состав СД, внимательно смотрим за всеми сметами. Считаем, что мы где-то к 2028 году полностью стабилизируемся. Ну и при необходимости, конечно, будем холдингу помогать обслуживать ту долговую нагрузку, которая у него скопилась в предыдущий период. Новых таких больших кредитов брать не планируем", - сказала она.

Окладникова объяснила, что все долги "Рогеологии" были консолидированы в один большой кредитный договор: "Мы высвободили часть ликвидности, которая в текущей ситуации тратилась бы на погашение процентов и тела, реструктуризировали этот большой кредит, растянули его по годам. И в текущем году предусмотрели субсидирование этого кредита, потому что в этом году мы не видим возможности у холдинга самостоятельно оплачивать те проценты даже с учетом реструктуризации".

В середине октября 2024 года "Росгеология" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей, с января 2025 года начала допускать дефолты при выплате купонов облигаций серии 001Р-02.

В июле "Росгео" привлекло банковское финансирование на льготных условиях для рефинансирования обязательств. Уполномоченным банком выступил Россельхозбанк: согласно проекту федерального закона о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, именно ему Минфин предложил в 2026 году компенсировать из федерального бюджета недополученные доходы по льготным кредитам, выданным "Росгеологии", в размере 5,848 млрд рублей.

За счет привлеченных денежных средств были рефинансированы кредитные обязательства группы, включающие банковские кредиты, задолженность по факторингу и облигации. "Росгео" произвело выплату номинальной стоимости обоих выпусков облигаций: классических на 6 млрд рублей, по которым компания минувшей осенью допустила дефолт, и флоатера (срок погашения по нему наступал в 2026 году) на ту же сумму, вместе с просроченными купонами по нему.

На 30 июня 2025 года задолженность до востребования оценивалась холдингом в 24,06 млрд рублей, из которых на банковские кредиты приходилось 10,22 млрд рублей, на займы - 12 млрд рублей, на проценты к уплате - 1,84 млрд рублей.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

