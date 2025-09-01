Росгеология в июле погасила все неисполненные обязательства за счет банковского льготного финансирования

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Росгеология" в июле погасила все неисполненные обязательства за счет привлеченного на льготных условиях банковского финансирования, сообщается в отчете группы по МСФО.

"В июле группой было привлечено банковское финансирование на льготных условиях. За счет привлеченных денежных средств было произведено рефинансирование кредитных обязательств группы, включающих банковские кредиты, облигации, а также задолженность по факторингу. В июле 2025 года все неисполненные обязательства были погашены в полном объеме", - говорится в документе.

На 30 июня 2025 года задолженность до востребования оценивалась холдингом в 24,06 млрд рублей, из которых на банковские кредиты приходилось 10,22 млрд руб., на займы - 12 млрд руб., на проценты к уплате - 1,84 млрд руб.

По итогам I полугодия "Росгеология" получила 5,608 млрд рублей чистого убытка по МСФО (показатель "прибыль/убыток, приходящийся на акционеров материнской компании"), что в полтора раза больше убытка аналогичного периода прошлого года.

Как сообщалось, в середине октября 2024 года "Росгеология" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей, с января 2025 года начала допускать дефолты при выплате купонов облигаций серии 001Р-02.

Сообщалось, что ведомства рассматривают способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. В частности, за "Росгео" закрепили статус единственного поставщика услуг по геологоразведке в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды", по госконтрактам оговорено авансирование до 90% годового объема работ. Компания также предпринимает меры по оптимизации внутренних процессов, в частности, рассматривается сокращение кластера "Шельф" и реализация простаивающих судов.

Правительством РФ была утверждена дорожная карта по финансовой стабилизации холдинга, которой предусмотрено рефинансирование обязательств через уполномоченный банк. Возможно, речь идет о Россельхозбанке – совет директоров "Росгео" в апреле обсуждал привлечение финансирования с его стороны. Кроме того, в июне главой " Росгеологии " был назначен бывший первый зампредправления банка Кирилл Лёвин.

В июле "Росгео" произвело выплату номинальной стоимости обоих выпусков облигаций: классических на 6 млрд руб., по которым компания минувшей осенью допустила дефолт, и флоатера (срок погашения по нему наступал в 2026 году) на ту же сумму, вместе с просроченными купонами по нему.

"Росгеология" – госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.