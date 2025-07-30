Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ в I полугодии снизился на 13%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Росгеология" по РСБУ по итогам января-июня 2025 года составил 1,17 млрд рублей, что на 13,4% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка упала в 3,6 раза, до 1,92 млрд рублей. Снижение обусловлено, прежде всего, резким сокращением показателя в сегменте ГРР: с 5,81 млрд рублей в первом полугодии прошлого года до 894,8 млн рублей за аналогичный период текущего.

Себестоимость снизилась практически пропорционально выручке: в 3,5 раза, до 1,74 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании выросла с 6,79 млрд рублей на конец 2024 года до 9,29 млрд рублей на 30 июня текущего. Дебиторская задолженность выросла с 8,14 млрд рублей на 31 декабря прошлого года до 10,63 млрд рублей на конец отчетного периода.

При этом уже вне отчетного периода, в середине июля, "Росгеология" произвела выплату номинальной стоимости обоих выпусков облигаций: классических на 6 млрд руб., по которым минувшей осенью допустила дефолт, и флоатера на ту же сумму. Срок погашения по флоатеру наступал в 2026 году, выпуск был погашен в связи с предъявлением к досрочному погашению.

В опубликованной отчетности компания сообщила, что погашение данных займов было проведено уполномоченным банком путем рефинансирования обязательств по кредитному договору в рамках мероприятий по финансовой стабилизации "Росгео", утвержденных правительством. Общая сумма к погашению составила 12,786 млрд рублей.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.