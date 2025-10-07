Поиск

Может быть обнулен НДС на ввозимое в Россию оборудование для выпуска железнодорожных колес

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил проект постановления о внесении в перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России и ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, оборудование прессо-прокатной линии для производства черновых железнодорожных колес.

Соответствующий документ опубликован на regulation.gov.ru.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, прессо-прокатная линия для производства черновых железнодорожных колес (код 8462 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) включается в перечень на основании заявления АО "Уральская сталь".

"Освобождение ввозимого технологического оборудования от взимания налога на добавленную стоимость позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств и осуществляющих инвестиции в экономику РФ", - говорится в записке.

В начале 2024 года "Уральская сталь" объявила о решении построить колесопрокатный стан и о заключении контрактов на поставку технологического оборудования. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 35 млрд рублей.

Проектные производственные мощности по выпуску железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК) составляют, согласно информации, размещенной на сайте компании, 240 тыс. штук в год с возможностью увеличения до 480 тысяч штук в год. В конце 2024 года проект был одобрен Главгосэкспертизой, тогда озвучивались производственные мощности в 360 тысяч колес в год.

В компании не смогли оперативно предоставить комментарий. При этом источник в "Уральской стали" подтвердил "Интерфаксу", что проект реализуется в рамках пятилетней инвестиционной стратегии до 2030 года.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. Компания также выпускает заготовку для производства железнодорожных колес и изготовления рельсов. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу", который рассматривал "Уральскую сталь" как площадку для нового проекта - производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделка оценивалась в $500 млн.

