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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

ФАС возбудила дело в отношении "Уральской стали"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" из-за нарушений на рынке мостостали.

В условиях снижения себестоимости компания, которая занимает доминирующее положение на рынке мостостали, увеличила цены на продукцию с февраля по июнь 2022 года более чем на 70%, говорится в сообщении ФАС.

"В действиях компании с 2022 года содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Они выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены на мостосталь марок 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов", - сообщило ведомство.

В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

В 2023 году ФАС России возбудила в отношении "Уральской стали" дело из-за роста с конца 2022 года цен на стальную заготовку для железнодорожных цельнокатаных колес на 40%.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для выпуска труб большого диаметра. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу" Дениса Сафина.

EBITDA "Уральской стали" в 2023 году составила 38,494 млрд рублей (+26% по сравнению с 30,506 млрд рублей в 2022 году), чистая прибыль выросла на 45%, до 32,109 млрд рублей, выручка по итогам года составила 162,244 млрд рублей (+13%).

Оренбургская область ФАС Уральская сталь
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