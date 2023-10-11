ФАС возбудила дело в отношении "Уральской стали"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку для железнодорожных цельнокатаных колес.

"По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости", - говорится в сообщении ФАС.

По мнению ведомства, в действиях компании в 2023 году содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены на два вида заготовки, необходимых для производства цельнокатаных колес: круглую непрерывно-литую колесную заготовку марки 2 и марки Т, используемых для производства ж/д колес.

Компания входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" (бенефициар - Денис Сафин) в 2022 году у "Металлоинвеста".

Согласно финансовой отчетности по МСФО, выручка "Уральской стали" в I полугодии 2023 года составила 76,6 млрд рублей (снижение на 4%), чистая прибыль выросла в 2,7 раза, до 23,1 млрд рублей. Выручка от продаж стали и проката в первом полугодии составила 50,7 млрд рублей (-7% г/г), себестоимость продаж - 46,6 млрд рублей (58,9 млрд рублей в январе-июне 2022 года). EBITDA составила 22,9 млрд рублей против 16,8 млрд годом ранее (+36%).