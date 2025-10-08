Финансирование льготных автокредитов и лизинга в 2026 году может превысить 37 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году, заложенный в текущий проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, может быть увеличен ко второму чтениюа в Госдуме. Как сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, такие предложения планирует подготовить его министерство.

"Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение, исходя из текущих бюджетных возможностей. Пока что порядка 17 млрд рублей предусмотрено на льготный лизинг и 20 млрд рублей - на льготное автокредитование, однако ко второму чтению мы уже будем готовы представить поправки, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования на эти инструменты", - заявил он.

Сейчас в проект бюджета на предстоящую трехлетку заложено финансирование льготных программ автопрома на уровне 37,2 млрд рублей. Это на четверть меньше, чем в 2025 году - 50,6 млрд рублей (18,4 млрд рублей приходится на автокредиты, и 32,3 млрд рублей - на лизинг).

В 2026-2028 году программы льготного автокредитования, как заложено в проекте бюджета на новую трехлетку, будут ежегодно финансироваться в объеме по 20 млрд рублей, льготный лизинг - по 17-19 млрд рублей.

Минпромторг сообщал, что в I полугодии 2025 года госпрограммы льготного кредитования и лизинга простимулировали продажу почти 82,5 тысяч автомобилей, объем выданных скидок составил около 24,5 млрд руб. За счет льготных автокредитов было реализовано 51,7 тысячи машин, по программе льготного лизинга - более 30,7 тысячи. "Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - отмечали в министерстве.