Поиск

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Объем финансирования двух ключевых мер господдержки спроса в автопроме, в рамках которых государство субсидирует скидки по автокредитам и договорам лизинга, на 2025 год оценен в документе в общей сложности в 50,6 млрд руб., из которых 18,4 млрд руб. приходится на автокредиты и 32,3 млрд руб. – на лизинг.

Предполагается, что в 2026-2028 гг. программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 млрд руб., льготный лизинг – по 17-19 млрд руб.

Кроме этого, в течение следующих трех лет планируется ежегодно выделять по 11,9 млрд руб. на закупки школьных автобусов у российских производителей.

Субсидии отечественным производителям газомоторной техники в 2025 году, как ожидается, составят в общей сложности около 5,7 млрд руб. В следующем году господдержка по этой линии составит 3,6 млрд руб., в 2027-2028 гг. – по 4 млрд руб.

Минпромторг сообщал, что по итогам I полугодия 2025 года госпрограммы льготного кредитования и лизинга простимулировали продажу почти 82,5 тыс. автомобилей, объем выданных скидок составил около 24,5 млрд руб. За счет льготных автокредитов было реализовано 51,7 тыс. машин, по программе льготного лизинга – более 30,7 тыс. "Около 60,8 тыс. автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - отмечали в министерстве.

Как сообщалось, доходы федерального бюджета РФ от утилизационного сбора на транспорт в 2026 году, как предполагается, должны вырасти на 46,7% до 1,65 трлн руб. Ожидается, что в 2026-2028 гг. в бюджет поступит в общей сложности 5,9 трлн руб. от утильсбора на транспорт, в том числе 4 трлн руб.– с локально произведенных машин и еще 1,9 трлн руб. – с импортированных. В частности, совокупные поступления в 2026 году планируются на уровне 1,65 трлн руб., в 2027 году – почти 2 трлн руб., в 2028 году – около 2,3 трлн руб. Из указанных объемов за соответствующие годы поступления от локально собранных машин составят почти 1,1 трлн руб., 1,4 трлн руб. и 1,6 трлн руб.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Бюджет РФ

Доходы федерального бюджета от акцизов на табак в 2026 году могут вырасти на 5,5%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе упал г/г на 27,4%, грузовиков – на 37,4%

Бюджет РФ

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза
Бюджет РФ

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7230 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });