РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Объем финансирования двух ключевых мер господдержки спроса в автопроме, в рамках которых государство субсидирует скидки по автокредитам и договорам лизинга, на 2025 год оценен в документе в общей сложности в 50,6 млрд руб., из которых 18,4 млрд руб. приходится на автокредиты и 32,3 млрд руб. – на лизинг.

Предполагается, что в 2026-2028 гг. программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 млрд руб., льготный лизинг – по 17-19 млрд руб.

Кроме этого, в течение следующих трех лет планируется ежегодно выделять по 11,9 млрд руб. на закупки школьных автобусов у российских производителей.

Субсидии отечественным производителям газомоторной техники в 2025 году, как ожидается, составят в общей сложности около 5,7 млрд руб. В следующем году господдержка по этой линии составит 3,6 млрд руб., в 2027-2028 гг. – по 4 млрд руб.

Минпромторг сообщал, что по итогам I полугодия 2025 года госпрограммы льготного кредитования и лизинга простимулировали продажу почти 82,5 тыс. автомобилей, объем выданных скидок составил около 24,5 млрд руб. За счет льготных автокредитов было реализовано 51,7 тыс. машин, по программе льготного лизинга – более 30,7 тыс. "Около 60,8 тыс. автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - отмечали в министерстве.

Как сообщалось, доходы федерального бюджета РФ от утилизационного сбора на транспорт в 2026 году, как предполагается, должны вырасти на 46,7% до 1,65 трлн руб. Ожидается, что в 2026-2028 гг. в бюджет поступит в общей сложности 5,9 трлн руб. от утильсбора на транспорт, в том числе 4 трлн руб.– с локально произведенных машин и еще 1,9 трлн руб. – с импортированных. В частности, совокупные поступления в 2026 году планируются на уровне 1,65 трлн руб., в 2027 году – почти 2 трлн руб., в 2028 году – около 2,3 трлн руб. Из указанных объемов за соответствующие годы поступления от локально собранных машин составят почти 1,1 трлн руб., 1,4 трлн руб. и 1,6 трлн руб.