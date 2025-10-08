Поиск

"Ренессанс страхование" определило особенности отношения к страхованию поколения Z

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Компания "Ренессанс страхование" проанализировала особенности представителей поколения Z и более молодого поколения при выборе и оформлении страховых продуктов, сообщила на форуме "Финополис 2025" гендиректор страховщика Юлия Гадлиба. Ключевым фактором, определяющим выбор этого поколения, она назвала быстроту всех процессов.

"Для них все должно быть очень быстро, все должно быть встроено в основной процесс, никто не будет покупать страховой полис на сайте страховщика. Им необходимо, чтобы все было встроено в арендный сервис проката самокатов или при оформлении подписки. Значительное число страховщиков встраивают свои сервисы в продукты партнеров", - сказала она.

По ее словам, у этого поколения "быстрое и клиповое мышление", они не готовы потреблять информацию в больших количествах и читать длинные документы. Им важно "оформить все в три клика", с тем, чтобы выплата поступала удобно на банковскую карту.

Гадлиба признала, что "банки приучили представителей этого поколения к кэшбеку, и страховщикам приходится это учитывать". "Мы отсыпаем им кэшбеки при покупке страховых продуктов", - отметила она. Представители этого поколения с бОльшим удовольствием выбирают форму оплаты по подписке, а не оплачивают годовой полис, им важна возможность подписаться и отписаться от страхового продукта.

"Мы будем идти за этими трендами и их учитывать", - сказала Гадлиба. Вместе с тем она отметила, что представители поколения Z более осознанно относятся к вопросам своего здоровья, как физического, так и ментального. По мнению Гадлибы, выиграть в конкуренции с большими площадками, маркетплейсами и другими аналогичными страховщики смогут только в том случае, если сумеют удержать внимание своих клиентов.

"Самый ключевой челендж - борьба за нашего клиента. Сегодня клиент остается с тем, кто удерживает его внимание в своем приложении. Страхование - низкочастотная функция. Страховщики реже контактируют с клиентами, чем банки или экосистемы", - заключила Гадлиба. Это обстоятельство должно учитываться при построении своих стратегий страховщиками, считает она.

