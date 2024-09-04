Опрос показал, что половина избирателей США младше 30 лет хотят голосовать за Харрис

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Половина американских избирателей в возрасте младше 30 лет намерены голосовать на выборах главы государства за вице-президента США Камалу Харрис, а кандидатуру экс-президента Дональда Трампа поддерживает лишь треть, сообщает NBC News со ссылкой на результаты опроса.

Так, 50% респондентов в возрасте 18-29 лет из так называемого поколения Z, которые зарегистрированы для голосования на выборах, заявили, что выбрали бы Харрис в случае, если президентские выборы проходили бы сегодня. В то же время лишь 34% высказались в поддержку Трампа. Более того, каждый десятый участник опроса заявил, что не голосовал бы.

При этом 60% молодых избирателей, которые почти уверены в том, что пойдут на выборы, сообщили о поддержке вице-президента. Этот показатель совпадает с результатами опроса в 2020 году: тогда 60% американцев в возрасте 18-29 лет заявляли о поддержке уже будущего президента Джо Байдена.

В общей сложности 73% избирателей поколения Z заявили, что поддержали бы установление максимального возраста для кандидатов, имеющих право баллотироваться на пост президента, в то время как 27% заявили, что выступают против такого ограничения.

В конце августа Emerson College Polling опубликовал результаты опроса, согласно которым уровни Трампа и Харрис почти сравнялись по популярности в "колеблющихся" штатах.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.