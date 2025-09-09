Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку в то время, как в стране продолжаются протесты и беспорядки, передает издание India Today.

"Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне нарастающих волнений по всей стране", - отмечает газета.

Вместе с тем членов кабинета министров эвакуируют на вертолетах. "Около дюжины вертолетов вылетели из министерского квартала Бхайсепати и направились в международный аэропорт имени Трибхувана в рамках операции по эвакуации правительственных чиновников", - пишет издание.

Протестующие пытаются воспрепятствовать эвакуации чиновников, поджигают фальшфейеры (пиротехнические сигнальные устройства) у аэропорта. В местных соцсетях звучат призывы использовать дроны и лазерные указки для создания помех воздушным суднам.

В настоящее время аэропорт Катманду закрыт.

Во вторник в Непале акции протеста продолжились, несмотря на то, что власти страны отменили ранее введенный запрет на использование соцсетей. Индийский телеканал NDTV сообщил, что во вторник сотни молодых людей вновь вышли на улицы Катманду - на этот раз с антикоррупционными лозунгами.

По данным телеканала, протестующие требовали отставки премьер-министра. С раннего утра они жгли шины и блокировали городские дороги.

Сам премьер Непала выступил с заявлением, в котором призвал протестующих к миру и предложил начать диалог.

Инициатива с запретом ряда соцсетей вызвала акции протеста в Непале, в ходе которых погибли не менее 19 человек. Накануне в Катманду на митинг собрались десятки тысяч человек. Они окружили здание парламента, после чего полицейские открыли огонь, что привело к гибели людей.

Протесты в понедельник связывают с поколением Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами.

Запрет некоторых социальных сетей, таких как X, YouTube и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. Это требование является частью более широкой политики властей по регулированию соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.