Минэнерго и ФАС не допустят необоснованный рост цен на белгородских и курских АЗС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральные Минэнерго и ФАС намерены предпринять меры для контроля за ценами на автозаправках Белгородской области, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ситуацию с обеспечением Белгородской области топливом 8 октября обсудили глава Минэнерго Сергей Цивилев и губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Министерством энергетики совместно с ФАС России будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на автомобильных заправках региона", - говорится в сообщении.

Цивилев и Гладков вместе с представителями энергетических компаний также оценили подготовку региона к осенне-зимнему периоду.

"Президент и правительство уделяют особое внимание Белгородской области с учетом сложившейся непростой ситуации. Наша задача - детально рассмотреть текущую работу и определиться с тем, какая помощь со стороны федерального правительства будет нужна региону", - отметил Цивилев.

Кроме того, стороны обсудили текущую работу по ликвидации последствий внешнего воздействия на инфраструктуру региона и определили план дальнейших действий.

Цивилев отметил, что энергетики продолжают работу по обеспечению надежного энергоснабжения Белгородской области и оперативному восстановлению поврежденных энергообъектов.

Ранее Гладков сообщал, что в регионе есть проблемы с запасом топлива, при этом ситуация находится на контроле. Снабжение топливом Белгородской области как приграничного региона также стоит на особом контроле федерального Минэнерго.

Сообщалось также, что в последние дни инфраструктура Белгородской области подвергается ракетным ударам ВСУ, в результате чего фиксируются значительные перебои в энергоснабжении региона.

Минэнерго также сообщило, что Цивилев совершил рабочую поездку в Курскую область и оценил ее готовность к отопительному сезону. Глава региона Александр Хинштейн проинформировал его о том, что подключение социальных объектов и жилых домой к отоплению в регионе стартовало 1 октября, оно проходит в штатном режиме, а подготовка объектов электросетевой инфраструктуры к предстоящей зиме будет завершена в установленный срок.

Кроме того, губернатор доложил, что в Курской области сформирован двухнедельный запас топлива, в ближайшее время будет поставлен дополнительный резерв. "Федеральные АЗС в регионе работают стабильно, но у части заправочных станций фиксируется рост цен в размере до 10 рублей за литр, - отметил Цивилев. - Министерство энергетики будет добиваться привлечения к ответственности таких недобросовестных продавцов".

Ранее Хинштейн заявил, что все автозаправочные сети региона отмечают рост потребления топлива на 50%, из-за чего возникает дефицит.

Он также сообщал, что из-за искусственного ажиотажа ряд сетей АЗС в Курской области испытывает сложности с обеспечением топливом. По его данным, на заправках "Роснефти" сформирован двухнедельный запас, в пути еще такой же объем. У других поставщиков отсутствуют некоторые виды топлива, необходимые поставки организованы.

По данным курских СМИ, в конце сентября жители региона стали массово жаловаться на дефицит топлива на АЗС и на рост его цены. Также отмечалось, что на некоторых заправках появились ограничения по отпуску топлива. Причиной дефицита представители АЗС называли повышенный спрос.