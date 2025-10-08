Поиск

Минэнерго и ФАС не допустят необоснованный рост цен на белгородских и курских АЗС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральные Минэнерго и ФАС намерены предпринять меры для контроля за ценами на автозаправках Белгородской области, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ситуацию с обеспечением Белгородской области топливом 8 октября обсудили глава Минэнерго Сергей Цивилев и губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Министерством энергетики совместно с ФАС России будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на автомобильных заправках региона", - говорится в сообщении.

Цивилев и Гладков вместе с представителями энергетических компаний также оценили подготовку региона к осенне-зимнему периоду.

"Президент и правительство уделяют особое внимание Белгородской области с учетом сложившейся непростой ситуации. Наша задача - детально рассмотреть текущую работу и определиться с тем, какая помощь со стороны федерального правительства будет нужна региону", - отметил Цивилев.

Кроме того, стороны обсудили текущую работу по ликвидации последствий внешнего воздействия на инфраструктуру региона и определили план дальнейших действий.

Цивилев отметил, что энергетики продолжают работу по обеспечению надежного энергоснабжения Белгородской области и оперативному восстановлению поврежденных энергообъектов.

Ранее Гладков сообщал, что в регионе есть проблемы с запасом топлива, при этом ситуация находится на контроле. Снабжение топливом Белгородской области как приграничного региона также стоит на особом контроле федерального Минэнерго.

Сообщалось также, что в последние дни инфраструктура Белгородской области подвергается ракетным ударам ВСУ, в результате чего фиксируются значительные перебои в энергоснабжении региона.

Минэнерго также сообщило, что Цивилев совершил рабочую поездку в Курскую область и оценил ее готовность к отопительному сезону. Глава региона Александр Хинштейн проинформировал его о том, что подключение социальных объектов и жилых домой к отоплению в регионе стартовало 1 октября, оно проходит в штатном режиме, а подготовка объектов электросетевой инфраструктуры к предстоящей зиме будет завершена в установленный срок.

Кроме того, губернатор доложил, что в Курской области сформирован двухнедельный запас топлива, в ближайшее время будет поставлен дополнительный резерв. "Федеральные АЗС в регионе работают стабильно, но у части заправочных станций фиксируется рост цен в размере до 10 рублей за литр, - отметил Цивилев. - Министерство энергетики будет добиваться привлечения к ответственности таких недобросовестных продавцов".

Ранее Хинштейн заявил, что все автозаправочные сети региона отмечают рост потребления топлива на 50%, из-за чего возникает дефицит.

Он также сообщал, что из-за искусственного ажиотажа ряд сетей АЗС в Курской области испытывает сложности с обеспечением топливом. По его данным, на заправках "Роснефти" сформирован двухнедельный запас, в пути еще такой же объем. У других поставщиков отсутствуют некоторые виды топлива, необходимые поставки организованы.

По данным курских СМИ, в конце сентября жители региона стали массово жаловаться на дефицит топлива на АЗС и на рост его цены. Также отмечалось, что на некоторых заправках появились ограничения по отпуску топлива. Причиной дефицита представители АЗС называли повышенный спрос.

Александр Хинштейн Вячеслав Гладков Минэнерго ФАС Сергей Цивилев Белгородская область Курская область
