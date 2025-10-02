Поиск

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Курской области некоторые сети АЗС действительно испытывают сложности с обеспечением топливом, однако дефицит спровоцирован искусственным ажиотажем, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Очереди действительно есть. Только что еще раз связался с руководством "Роснефти": на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. У других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива. Рассчитываю на сознательность людей - искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита", - написал Хинштейн.

По его поручению врио главы правительства области Александр Чепик объедет заправки, чтобы лично оценить ситуацию.

"Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации", - добавил губернатор.

По данным местных СМИ, в конце сентября жители региона стали массово жаловаться на дефицит топлива на АЗС и на рост его цены. Также отмечалось, что на некоторых заправках появились ограничения по отпуску топлива. Причиной дефицита представители АЗС называли повышенный спрос.

Александр Хинштейн ФАС Роснефть Курская область Александр Чепик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });