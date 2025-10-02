Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Курской области некоторые сети АЗС действительно испытывают сложности с обеспечением топливом, однако дефицит спровоцирован искусственным ажиотажем, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Очереди действительно есть. Только что еще раз связался с руководством "Роснефти": на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. У других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива. Рассчитываю на сознательность людей - искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита", - написал Хинштейн.

По его поручению врио главы правительства области Александр Чепик объедет заправки, чтобы лично оценить ситуацию.

"Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации", - добавил губернатор.

По данным местных СМИ, в конце сентября жители региона стали массово жаловаться на дефицит топлива на АЗС и на рост его цены. Также отмечалось, что на некоторых заправках появились ограничения по отпуску топлива. Причиной дефицита представители АЗС называли повышенный спрос.