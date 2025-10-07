ФАС оценит ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и на Кубани

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых предупреждений нефтяникам относительно повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский.

Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на заправках нефтяных компаний. Отвечая на вопрос, готовятся ли еще предупреждения в адрес нефтяников по ценам на АЗС, Шаскольский сказал: "Возможно, будут".

"Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже", - добавил он, комментируя вопрос, в каких регионах ФАС изучает ситуацию с ростом цен на АЗС.