Поиск

Белгородский губернатор сообщил о повреждениях в ряде населенных пунктов из-за ударов БПЛА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередных ударах ВСУ по региону.

"Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в среду.

По его данным, в городе Шебекино беспилотник сдетонировал на территории одной из организаций - ударной волной выбило окна, осколками повреждены фасад и входная группа складского здания.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовик, транспорт получил повреждения. Второй дрон взорвался рядом с жилым домом, в результате чего повреждено домовладение.

"В селе Муром от детонации дрона в частном доме сгорела одна комната. Также повреждены крыша и остекление. В селе Сурково при ударе FPV-дрона пробита кровля в частном доме. Второй дрон атаковал легковой автомобиль - машина получила повреждения", - добавил глава региона.

Коме того, в Грайворонском округе, в селе Гора-Подол, при взрыве дрона в частном доме выбиты окна, осколками повреждены забор и автомобиль.

В посёлке Хотмыжск FPV-дрон сдетонировал на дороге - ударной волной выбило окна в административном здании предприятия.

Ещё одна атака беспилотника зафиксирована в селе Глотово, где осколками посечён легковой автомобиль.

По словам Гладкова, в Волоконовском районе после сброса взрывных устройств с беспилотников в селе Тишанка пожар уничтожил частный дом, а в хуторе Плотвянка ещё одно домовладение получило повреждения.

В Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон взорвался на территории сельхозпредприятия - пробита кровля гаража.

В селах Зозули и Чайки Белгородского района в результате удара дрона повреждения получили легковые автомобили, сообщил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 27 украинских дронов

Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Что произошло за день: среда, 8 октября

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Индекс МосБиржи упал на 4% обновил минимум с 19 декабря 2024 года из-за геополитики

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2422 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });