Белгородский губернатор сообщил о повреждениях в ряде населенных пунктов из-за ударов БПЛА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередных ударах ВСУ по региону.

"Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в среду.

По его данным, в городе Шебекино беспилотник сдетонировал на территории одной из организаций - ударной волной выбило окна, осколками повреждены фасад и входная группа складского здания.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовик, транспорт получил повреждения. Второй дрон взорвался рядом с жилым домом, в результате чего повреждено домовладение.

"В селе Муром от детонации дрона в частном доме сгорела одна комната. Также повреждены крыша и остекление. В селе Сурково при ударе FPV-дрона пробита кровля в частном доме. Второй дрон атаковал легковой автомобиль - машина получила повреждения", - добавил глава региона.

Коме того, в Грайворонском округе, в селе Гора-Подол, при взрыве дрона в частном доме выбиты окна, осколками повреждены забор и автомобиль.

В посёлке Хотмыжск FPV-дрон сдетонировал на дороге - ударной волной выбило окна в административном здании предприятия.

Ещё одна атака беспилотника зафиксирована в селе Глотово, где осколками посечён легковой автомобиль.

По словам Гладкова, в Волоконовском районе после сброса взрывных устройств с беспилотников в селе Тишанка пожар уничтожил частный дом, а в хуторе Плотвянка ещё одно домовладение получило повреждения.

В Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон взорвался на территории сельхозпредприятия - пробита кровля гаража.

В селах Зозули и Чайки Белгородского района в результате удара дрона повреждения получили легковые автомобили, сообщил губернатор.