Двое взрослых и ребенок ранены после ракетного обстрела в Белгородской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате ракетного обстрела в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Мощеное Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу ВСУ. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Пострадавшие доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Четырехлетняя девочка после оказания первой помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.

Кроме того, произошло частичное обрушение частного дома, добавил губернатор.

