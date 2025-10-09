Возгорания объектов ТЭК произошли после атаки ВСУ на Волгоградскую область

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В результате массированной атаки украинских беспилотников по Котовскому району Волгоградской области произошли возгорания объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса - в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний", - цитирует губернатора телеграм-канал администрации Волгоградской области.

Кроме того, из-за атаки повреждено здание котельной, добавил Бочаров.