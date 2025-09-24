Отражена атака БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в регионе, никто не пострадал.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - написал он в своем телеграм-канале утром в среду.

По его информации, в результате падения обломков беспилотников в Руднянском районе нарушено электроснабжение.

Кроме того, в нескольких районах Волгоградской области загорелась сухая растительность, возгорания потушены. Пострадавших нет, добавил Бочаров.