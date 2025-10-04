В Волгоградской области отражена атака БПЛА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки беспилотников на регион в ночь на субботу, из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами", - цитирует губернатора телеграм-канал администрации Волгоградской области.

Пострадавших нет, уточняется в сообщении.