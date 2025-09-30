Электроснабжение восстановлено в трех волгоградских поселках после атаки БПЛА

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в трех поселках Светлоярского района Волгоградской области, нарушенное после атаки беспилотников в ночь на 30 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Подача электроэнергии во всех поселках восстановлена", - отметили в пресс-службе.

Под отключение попали села Червленое и Чапурники, а также поселок им. Кирова.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на вторник была отражена массированная атака БПЛА, в результате падения обломков на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые были оперативно ликвидированы. В Светлоярском районе было зафиксировано нарушение электроснабжения трех населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений строений нет.