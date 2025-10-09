Поиск

В Волгоградской области справились с открытым горением объектов ТЭК после атаки БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Котовском районе Волгоградской области пожарные ликвидировали открытое горение на объектах ТЭК, возникшее после атаки БПЛА, сообщили журналистам в администрации региона.

"Открытые участки горения ликвидированы", - сказал сотрудник администрации.

В ночь на 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников по Котовскому району загорелись объекты топливно-энергетического комплекса и получило повреждения здание котельной.

Андрей Бочаров Волгоградская область Котовский район
