В Волгоградской области справились с открытым горением объектов ТЭК после атаки БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Котовском районе Волгоградской области пожарные ликвидировали открытое горение на объектах ТЭК, возникшее после атаки БПЛА, сообщили журналистам в администрации региона.

"Открытые участки горения ликвидированы", - сказал сотрудник администрации.

В ночь на 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников по Котовскому району загорелись объекты топливно-энергетического комплекса и получило повреждения здание котельной.