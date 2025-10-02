Астраханский и волгоградский аэропорты вернулись к штатной работе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Астрахани и Волгограда снова принимают и отправляют рейсы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" один самолет, выполнявший рейс в Астрахань, и один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.