РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

Фото: Анастасия Диева/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) относит к зоне повышенных рисков с точки зрения мошеннических действий в сфере ОСАГО десять регионов РФ, в аналогичном рэнкинге Банка России таких регионов в "красной зоне" всего два, сообщил журналистам на пресс-завтраке по страхованию в рамках форума "Финополис 2025" вице-президент ВСС и директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Согласно последнему мониторингу ЦБ региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, к "красной" зоне повышенных рисков отнесены Ингушетия и Новосибирская область.

"Главная боль страховщиков в настоящее время - это регионы Северного Кавказа, включая Ингушетию, Чеченскую республику, Северную Осетию, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарию. Везде у большинства страховщиков ОСАГО показатели страховых выплат по автогражданке выше показателя сборов. В лучшем случае страховщики здесь работают в ноль", - сказал Ефремов.

По его словам, отказ от борьбы с негативными мошенническими практиками приведет к росту тарифов ОСАГО на конкретной территории для законопослушных автовладельцев. Кроме того, автостраховщикам ОСАГО в результате не хватит резервов для организации страховых выплат по договорам ОСАГО, убытки могут привести к отзыву у них лицензий.

Как пояснил Ефремов "Интерфаксу", включение в зону повышенных рисков в ОСАГО десяти регионов связано с более жестким подходом к отбору и отнесению к различным градациям участников рынка. Однако и Банк России, и РСА разделяют участников по принципу "светофора" - на зону повышенных рисков, "красную", переходную "желтую" и благополучную "зеленую".

Президент РСА и ВСС Евгений Уфимцев в ходе обсуждения на встрече с журналистами напомнил, что Банк России опубликовал проект указания нормативного акта, в котором предполагается введение "дополнительного коэффициента для регионов с повышенными рисками мошеннических действий в ОСАГО". Это означает, что если в регионе плохая ситуация и необоснованно повышенная убыточность в сфере ОСАГО, стоимость полисов для потребителей будет выше.

Уфимцев сказал, что за последние годы страховщики предприняли целый ряд организационных усилий с привлечением правоохранительных органов и Банка России с тем, чтобы снизить риски страхового мошенничества в отрасли. Участники рынка ожидают принятия закона, который расширит возможности страховщиков по передаче собранных материалов по признакам выявленных мошеннических действий силовикам. "В случае принятия таких поправок в законодательство это позволит снять часть нагрузки с правоохранителей за счет работы и помощи самих страховщиков", - считает глава страховых союзов.

Согласно приведенным Ефремовым данным, с 2017 года РСА создавал рабочие группы в регионах РФ, в настоящее время такие группы с участием региональных страховщиков действуют в 71 субъекте РФ. Он назвал результаты деятельности этих групп "впечатляющими", одновременно он отметил, что и злоупотребление в сфере страхового мошенничества усложняется и переходит на новые сферы. Если ранее внимание мошенников было приковано в основном к сфере автострахования, то в последние два года отмечается тренд перетекания этого внимания в зону страхования жизни, страхования от несчастного случая, в имущественные и другие виды страхования.

Ефремов обратил внимание журналистов на одну выявленную РСА закономерность. Наибольшая доля водителей с максимальным коэффициентом за безаварийную езду (КБМ) по полисам ОСАГО отмечается в Москве - 51%. В Санкт-Петербурге доля таких водителей, с лучшими КБМ, - 49%, в Екатеринбурге - 48%. Такие высокие доли водителей с хорошим КБМ в ОСАГО в основном характерны для крупных городов. Страховщики ОСАГО связывают это с обеспеченностью видеокамерами на дорогах крупных мегаполисов. По словам Ефремова, насыщенность видеокамерами, например в Ингушетии, в разы хуже. Недостаток видеокамер с точки зрения страховщиков, отмечается в Махачкале, Владикавказе, в Грозном и ряде других городов Северного Кавказа.

Банк России РСА Сергей Ефремов ЦБ РФ ОСАГО
