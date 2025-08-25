ЦБ готов удвоить теркоэффициенты к ОСАГО для регионов с высоким риском мошенничества

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Банк России предлагает изменить порядок определения территориального коэффициента (КТ) по договорам ОСАГО для регионов с высоким риском недобросовестных действий в "автогражданке", сообщил регулятор.

Проект указания о корректировке тарифных подходов в ОСАГО опубликован регулятором для обсуждения.

ЦБ в проекте нормативного документа также предложил поменять границы тарифного коридора для мотоциклистов на 40% в обе стороны. Для всех остальных категорий водителей границы тарифного коридора в ОСАГО раздвинутся на 15%. "Пересмотр границ необходим для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО", - отмечает Банк России.

"Если в регионе длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в ОСАГО, то при расчете стоимости полиса КТ там будет вдвое выше базового значения. Новые правила тарификации предусмотрены проектом указания Банка России, который опубликован для общественного обсуждения", - поясняет ЦБ.

Такие регионы регулятор будет определять с учетом их нахождения в высокорисковой зоне. По данным "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" за I полугодие 2025 года, к ним относятся Ингушетия (с 2019 года) и Новосибирская область (с 2021 года).

С 2023 по 2025 год количество регионов с высокими рисками недобросовестных действий ("красная" зона, согласно мониторингу ЦБ) сократилось с 12 до 2, за последний год в результате активной работы региональных властей из "красной" зоны вышли Дагестан и Чечня, приводит данные ЦБ.

Банк России также актуализирует базовое значение КТ для ряда регионов с учетом показателей текущей убыточности ОСАГО.

Для автомобилистов тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года. При этом средняя выплата существенно увеличилась: ее значение за шесть месяцев 2025 года стало на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 17% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года.

После расширения тарифного коридора страховщики по-прежнему смогут предлагать опытным и аккуратным водителям полисы по невысоким ценам благодаря более корректной тарификации для водителей с высокими убытками, отмечает ЦБ.

Во II квартале этого года по верхней границе действующего коридора было оформлено 58% классических полисов ОСАГО (без учета краткосрочных) для мотоциклистов и 29% полисов - для автомобилистов. По итогам шести месяцев этого года средняя премия для автомобилистов снизилась на 4%. "Такое снижение при одновременном росте средней выплаты происходит благодаря возможности корректной тарификации в границах расширенного коридора для полисов высокорисковых страхователей и конкуренции за водителей с низким уровнем риска", - приводит пояснения регулятор.

Замечания и предложения к проекту указания принимаются до 7 сентября включительно.