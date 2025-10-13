МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), помилованного президентом РФ в рамках обмена после осуждения за госизмену и распространение фейков о российской армии.

Как следует из карточки в базе розыска министерства, Кара-Мурза, 1981 г.р., разыскивается по уголовной статье.

Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб. и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза был признан виновным в госизмене (ст. 275), распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3), а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считал свое преследование политически мотивированным.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств. Среди них был и Кара-Мурза.