Поиск

МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), помилованного президентом РФ в рамках обмена после осуждения за госизмену и распространение фейков о российской армии.

Как следует из карточки в базе розыска министерства, Кара-Мурза, 1981 г.р., разыскивается по уголовной статье.

Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб. и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза был признан виновным в госизмене (ст. 275), распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3), а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считал свое преследование политически мотивированным.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств. Среди них был и Кара-Мурза.

МВД РФ Владимир Кара-Мурза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Один человек погиб, трое ранены при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Военные РФ опровергли сообщения об экстренном всплытии подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

В ФСБ заявили о причастности ИГИЛ к убийству начальника войск РХБЗ Кириллова

Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Курской области

Что произошло за день: воскресенье, 12 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7349 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2450 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });