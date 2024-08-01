Bloomberg сообщил о включении Кара-Мурзы в сделку по обмену заключенными

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), осужденного в России за госизмену, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кара-Мурзу включили в сделку по обмену заключенными.

Информации об условиях сделки агентство не приводит.

Ранее агентство передавало, что также будут освобождены американский журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович и гражданина США Пол Уилан.

14 мая 2024 года Верховный суд России признал законным приговор Владимиру Кара-Мурзе, получившему 25 лет колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про армию.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был арестован весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине. Позднее ему было предъявлено обвинение в сотрудничестве с нежелательной в России организацией - фондом "Свободная Россия", а также в госизмене - как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей. Кара-Мурза отвергает все обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.