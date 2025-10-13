Поиск

Глава совета директоров "Корпорации СТС" Черных оставлена в СИЗО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд оставил в силе постановление Верх-Исетского суда Екатеринбурга об аресте до 15 ноября председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяны Черных, сообщает пресс-служба облсуда.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных под стражей", - говорится в сообщении.

Верх-Исетский суд 24 сентября арестовал Черных и бизнесмена Алексея Боброва на месяц и 25 дней по делу о хищении бюджетных средств. Также по делу были задержаны исполняющий обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Позже суд отпустил Носкова, а Боликова арестовал на месяц и 25 суток. Защита Боброва и Черных обжаловала меру пресечения.

Первое судебное заседание, где рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения Черных было перенесено в связи с неявкой защитников.

10 октября суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Боброва и Артема Бикова.

