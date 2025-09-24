Арестована председатель совета директоров "Корпорации СТС" Черных

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 ноября председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сама Черных просила избрать для нее в качестве меры пресечения домашний арест. Вину она не признала. Ее адвокат добавила, что Черных готова внести залог в размере до 30 млн рублей, поскольку на счетах имеется доступный остаток. По словам адвоката, в предъявленном обвинении "не указаны ни способ хищения, ни мотивы, ни размер ущерба". Как отметила Черных, решение об аресте будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что по делу о мошенничестве задержаны и.о. гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и бывший руководитель теплоснабжающей компании Антон Боликов. Позже появилась информация о задержании бенефициара "Облкоммунэнерго", совладельца "Корпорации СТС" Алексея Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Черных.

На прошлой неделе Генпрокуратура подала в Ленинский суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга 29 сентября начнет рассматривать дело по существу.