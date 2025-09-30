Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который является фигурантом дела о мошенничестве, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 18 суток по 15 ноября", - сказала судья.

В свою очередь, адвокат Чемезова Мария Кирилова заявила, что будет обжаловать данное постановление суда. По ее словам, "питание в СИЗО не соответствует тому, что прописал (Чемезову - ИФ) доктор".

"Он каждые три часа должен есть соответствующую еду, приготовленную соответствующим способом, не все продукты подходят"- пояснила адвокат.

Также, по ее словам, четверо несовершеннолетних детей четы Чемезовых "фактически остаются без опеки родителей", поскольку Чемезова содержится под домашним арестом (по делу о мошенничестве - ИФ), а отец "уедет в СИЗО".

Суд по ходатайству адвоката приобщил к материалам дела медицинскую карту Чемезова с указанием его заболевания. Защита предлагала отправить обвиняемого под домашний арест и предоставила материалы, касающиеся возможности внесения залога, который готов обеспечить одноклассник Чемезова. Квартиру для его проживания в Екатеринбурге под домашним арестом решила предоставить мать адвоката Марии Кириловой.

По словам Кириловой, уголовное дело Чемезова относится к делам экономической направленности, что "не предполагает избрания меры пресечения в виде заключения под стражу". Она также отметила, что в основу дела положен "спор некоторых хозяйствующих субъектов", который, по ее мнению, "вообще не касается Чемезова".

Изначально заседание, по данным защиты Чемезова, должно было состояться утром в среду, но затем было перенесено на вечер вторника. Присутствовали свыше 20 журналистов.

Как ранее сообщалось, бывший вице-губернатор был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, после чего при допросе его состояние ухудшилось и Чемезова госпитализировали. Но позднее, все же, перевели в изолятор временного содержания.

25 сентября он был освобожден от должности вице-губернатора. До официального формирования нового правительства после выборов главы региона Чемезов оставался в должности вице-губернатора с приставкой "и. о.".

Чемезов является одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять в доход РФ порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 6 октября начнет рассматривать дело по существу.