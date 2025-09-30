Поиск

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который является фигурантом дела о мошенничестве, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 18 суток по 15 ноября", - сказала судья.

В свою очередь, адвокат Чемезова Мария Кирилова заявила, что будет обжаловать данное постановление суда. По ее словам, "питание в СИЗО не соответствует тому, что прописал (Чемезову - ИФ) доктор".

"Он каждые три часа должен есть соответствующую еду, приготовленную соответствующим способом, не все продукты подходят"- пояснила адвокат.

Также, по ее словам, четверо несовершеннолетних детей четы Чемезовых "фактически остаются без опеки родителей", поскольку Чемезова содержится под домашним арестом (по делу о мошенничестве - ИФ), а отец "уедет в СИЗО".

Суд по ходатайству адвоката приобщил к материалам дела медицинскую карту Чемезова с указанием его заболевания. Защита предлагала отправить обвиняемого под домашний арест и предоставила материалы, касающиеся возможности внесения залога, который готов обеспечить одноклассник Чемезова. Квартиру для его проживания в Екатеринбурге под домашним арестом решила предоставить мать адвоката Марии Кириловой.

По словам Кириловой, уголовное дело Чемезова относится к делам экономической направленности, что "не предполагает избрания меры пресечения в виде заключения под стражу". Она также отметила, что в основу дела положен "спор некоторых хозяйствующих субъектов", который, по ее мнению, "вообще не касается Чемезова".

Изначально заседание, по данным защиты Чемезова, должно было состояться утром в среду, но затем было перенесено на вечер вторника. Присутствовали свыше 20 журналистов.

Как ранее сообщалось, бывший вице-губернатор был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, после чего при допросе его состояние ухудшилось и Чемезова госпитализировали. Но позднее, все же, перевели в изолятор временного содержания.

25 сентября он был освобожден от должности вице-губернатора. До официального формирования нового правительства после выборов главы региона Чемезов оставался в должности вице-губернатора с приставкой "и. о.".

Чемезов является одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять в доход РФ порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 6 октября начнет рассматривать дело по существу.

Екатеринбург Свердловская область Олег Чемезов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Военный суд в Москве рассмотрит дело Леонида Гозмана об оправдании терроризма

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

Лавров назвал жульническими прошедшие в Молдавии парламентские выборы

ЦБ хочет ввести в обращение обновленную банкноту в 500 руб. во II полугодии 2026 г.

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });