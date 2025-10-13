Суд отложил иск Генпрокуратуры о запрете Omirico судиться со Сбером на Кипре на 10 ноября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 10 ноября предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ к Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова), передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Дело отложено повторно в связи с отсутствием подтверждения документов об извещении ответчиков о слушании. Ранее были установлены резервные даты заседаний - 10 ноября и 8 декабря.

Иск был подан 21 февраля 2025 года, Сбербанк фигурирует в деле в качестве третьего лица. Как сказано в иске, который есть в распоряжении "Интерфакса", Генпрокуратура просит суд запретить Omirico Ltd. и Torresant Industry Ltd. продолжать судебное разбирательство со Сбербанком в суде Кипра.

В 2022-2024 годах, суд удовлетворил ряд антикоррупционных исков Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову, Магомеду Магомедову и аффилированным с ними лицами. Часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Зиявудин Магомедов скрывал на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. В связи с этим суд решил обратить в доход РФ более $150 млн, размещенных на счетах компании в Сбербанке.

При этом в тексте иска говорится, что Магомедов через Omirico Ltd. и Torresant Industry Ltd в августе 2023 года инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и ПАО "Транснефть" о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии на Кипре.

Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, отмечается в иске. "В этой связи имеются основания для запрета заинтересованным лицам инициировать, продолжать и поддерживать разбирательства против ПАО "Сбербанк" в судах на территории Республики Кипр", - сказано в иске.

Открытой информации о текущей структуре владения Omirico Ltd нет. Как сообщалось, до начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась собственником 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП.

Высокий суд Англии и Уэльса в январе 2025 года отклонил иск Магомедова к "Транснефти" на $5 млрд из-за российской подсудности и срока давности.