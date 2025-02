Генпрокуратура заявила иск к кипрской Omirico, связанной с продажей акций НМТП

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова), говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 21 февраля, к производству пока не принят. Суть требований не раскрывается.

В качестве третьего лица в деле фигурирует Сбербанк.

Открытой информации о текущей структуре владения Omirico Ltd нет. Как сообщалось, до начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась собственником 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМПТ). Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП.

Арбитражный суд Москвы 28 февраля 2025 года планирует рассмотреть иск "Транснефти" к Torresant Industry ltd о запрете инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской Omirico Ltd, и взысканием убытков с монополии и подконтрольных ей лиц.

Иск был подан 1 ноября 2024 года. Суд в качестве обеспечительных мер запретил ответчику и его бенефициарам вести судебные разбирательства с "Транснефтью", которые являются предметом иска, а также запретил ликвидатору Omirico Ltd инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской компании и взысканием убытков с трубопроводной компании. Дело рассматривается в закрытом режиме.