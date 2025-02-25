Поиск

В РФ просят запретить Omirico и Torresant Industry продолжать разбирательство со Сбербанком в суде Кипра

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ просит Арбитражный суд Москвы запретить Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова) продолжать судебное разбирательство со Сбербанком в суде Кипра, сообщается в тексте иска, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к Omirico Ltd. и Torresant Industry Ltd., в качестве третьего лица в деле фигурирует Сбербанк. К производству иск пока не принят.

Согласно документу, суд в 2022-2024 годах года удовлетворил ряд антикоррупционных исков Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову и Магомеду Магомедову и аффилированным с ними лицами. В иске сообщается, что часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Магомедов скрывал на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. В связи с этим суд постановил обратить в доход РФ более $150 млн, размещенных на счетах компании в Сбербанке.

При этом в тексте иска говорится, что Магомедов через Omirico Ltd. и и Torresant Industry Ltd в августе 2023 года инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и ПАО "Транснефть" о взыскании убытков в размере более $170 млн в Окружном суде Никосии на Кипре, очередные слушания назначены на 12 марта 2025 года.

Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, отмечается в иске. "В этой связи имеются основания для запрета заинтересованным лицам инициировать, продолжать и поддерживать разбирательства против ПАО "Сбербанк" в судах на территории Республики Кипр", - сказано в иске.

Открытой информации о текущей структуре владения Omirico Ltd нет. Как сообщалось, до начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась собственником 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП.

Арбитражный суд Москвы 28 февраля 2025 года планирует рассмотреть иск "Транснефти" к Torresant Industry ltd о запрете инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской Omirico Ltd, и взысканием убытков с монополии и подконтрольных ей лиц. Иск был подан 1 ноября 2024 года. Суд в качестве обеспечительных мер запретил ответчику и его бенефициарам вести судебные разбирательства с "Транснефтью", которые являются предметом иска, а также запретил ликвидатору Omirico Ltd инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской компании и взысканием убытков с трубопроводной компании. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Высокий суд Англии и Уэльса в январе 2025 года отклонил иск Магомедова к "Транснефти" на $5 млрд из-за российской подсудности и срока давности.

Кипр Сбербанк Torresant Industry Omirico
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Французский инфраструктурный холдинг Vinci ушел из России

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Путин подтвердил, что ряд компаний России и США обсуждают крупные проекты

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5907 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне44 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });