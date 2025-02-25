В РФ просят запретить Omirico и Torresant Industry продолжать разбирательство со Сбербанком в суде Кипра

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ просит Арбитражный суд Москвы запретить Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова) продолжать судебное разбирательство со Сбербанком в суде Кипра, сообщается в тексте иска, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к Omirico Ltd. и Torresant Industry Ltd., в качестве третьего лица в деле фигурирует Сбербанк. К производству иск пока не принят.

Согласно документу, суд в 2022-2024 годах года удовлетворил ряд антикоррупционных исков Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову и Магомеду Магомедову и аффилированным с ними лицами. В иске сообщается, что часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Магомедов скрывал на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. В связи с этим суд постановил обратить в доход РФ более $150 млн, размещенных на счетах компании в Сбербанке.

При этом в тексте иска говорится, что Магомедов через Omirico Ltd. и и Torresant Industry Ltd в августе 2023 года инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и ПАО "Транснефть" о взыскании убытков в размере более $170 млн в Окружном суде Никосии на Кипре, очередные слушания назначены на 12 марта 2025 года.

Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, отмечается в иске. "В этой связи имеются основания для запрета заинтересованным лицам инициировать, продолжать и поддерживать разбирательства против ПАО "Сбербанк" в судах на территории Республики Кипр", - сказано в иске.

Открытой информации о текущей структуре владения Omirico Ltd нет. Как сообщалось, до начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась собственником 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП.

Арбитражный суд Москвы 28 февраля 2025 года планирует рассмотреть иск "Транснефти" к Torresant Industry ltd о запрете инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской Omirico Ltd, и взысканием убытков с монополии и подконтрольных ей лиц. Иск был подан 1 ноября 2024 года. Суд в качестве обеспечительных мер запретил ответчику и его бенефициарам вести судебные разбирательства с "Транснефтью", которые являются предметом иска, а также запретил ликвидатору Omirico Ltd инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской компании и взысканием убытков с трубопроводной компании. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Высокий суд Англии и Уэльса в январе 2025 года отклонил иск Магомедова к "Транснефти" на $5 млрд из-за российской подсудности и срока давности.