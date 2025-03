Суд 7 апреля рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Omirico судиться со Сбером на Кипре

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Генеральной прокуратуры к Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова), говорится в судебной картотеке. Заседание по делу назначено на 7 апреля.

Иск был подан 21 февраля, Сбербанк фигурирует в деле в качестве третьего лица. Согласно тексту иска, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", Генпрокуратура просит суд запретить Omirico Ltd. и Torresant Industry Ltd. продолжать судебное разбирательство со Сбербанком в суде Кипра.

Ранее в 2022-2024 годах суд удовлетворил ряд антикоррупционных исков Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову и Магомеду Магомедову и аффилированным с ними лицами, говорится в иске. Часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Магомедов скрывал на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. В связи с этим суд постановил обратить в доход государства более $150 млн, размещенных на счетах компании в Сбербанке.

В тексте иска говорится, что Магомедов через Omirico Ltd. и и Torresant Industry Ltd в августе 2023 года инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и ПАО "Транснефть" о взыскании убытков в размере более $170 млн в Окружном суде Никосии на Кипре, очередные слушания назначены на 12 марта 2025 года.

Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, отмечается в иске. "В этой связи имеются основания для запрета заинтересованным лицам инициировать, продолжать и поддерживать разбирательства против ПАО "Сбербанк" в судах на территории Республики Кипр", - сказано в иске.

Открытой информации о текущей структуре владения Omirico Ltd нет. Как сообщалось, до начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась собственником 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП.

Высокий суд Англии и Уэльса в январе 2025 года отклонил иск Магомедова к "Транснефти" на $5 млрд из-за российской подсудности и срока давности.