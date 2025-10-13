Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Антон Силуанов на заседании комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не рассматривал возможность повышения налога на роскошь (на дорогие автомобили и недвижимость) и новых изменений в шкале НДФЛ в качестве источников увеличения доходов в новом бюджетном цикле.

"Рассматривали ли мы изменение налогов, в том числе НДФЛ - верхний предел, налогов на роскошь? Нет, не рассматривали, потому что мы по НДФЛ приняли все решения в прошлом году, и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверно, было бы неправильным", - сказал глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что увеличение налога на роскошь больших денег в бюджет не принесло бы.

"Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налоги на роскошь, я хочу сказать, что это направление возможно к проработке, но не в этом финансовом году, но больших денег это не даст. В нашем текущем пакете мы эти предложения (по повышению ставок НДФЛ и налога на роскошь - ИФ) не включили", - отметил министр.

Комментируя другие предложения депутатов о способах нарастить доходную часть бюджета, Силуанов сказал, что идея не возмещать НДС экспортерам в связи с повышением его ставки не рассматривалась.

"Что касается невозврата НДС, тоже тема постоянная. Наш аргумент был такой, что это, по сути, такая же экспортная пошлина для наших нефтяников, для наших экспортеров. Считаем, что сейчас и так нагрузка на нефтяной сектор высокая", - заявил министр. По его словам, здесь важно не перегнуть и не создать дестимулирующий механизм для нефтегазового экспорта.

"Знаем, что такое решение (отказ от возмещения НДС экспортерам - ИФ) может негативно сказаться на целой нефтегазовой отрасли, поэтому это предложение не рассматривалось, и считаю, что его не надо рассматривать", - подчеркнул Силуанов.