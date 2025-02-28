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Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин пока не готов предметно рассматривать идею ежегодной индексации на размер инфляции планок доходов, при превышении которых меняется размер НДФЛ: нужно несколько лет на мониторинг того, как работает новая шкала подоходного налога.

Расширенная прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать с 1 января 2025 года. Для доходов до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ осталась на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей - 312 тысяч рублей (уплата налога по ставке 13% с суммы 2,4 млн рублей) и 15% в части превышения 2,4 млн рублей; для доходов от 5 млн до 20 млн рублей - 702 тысячи рублей и 18% от превышения 5 млн рублей; для доходов от 20 млн до 50 млн рублей - 3,402 млн рублей и 20% от превышения 20 млн рублей; более 50 млн рублей - 9,402 млн рублей и 22% в части превышения порога дохода.

Резолюция по итогам прошедшего недавно Налогового форума РСПП содержала предложение "предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15% до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора".

"Мы договорились, когда вводили (новую шкалу НДФЛ - ИФ), что три года будем мониторить (...), и дальше принимать решение", - сказал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам, комментируя это предложение.

"Наша позиция не изменилась. Давайте три года будем мониторить, и дальше принимать решение", - отметил он.

Прогрессивная шкала НДФЛ, по оценкам Минфина, в 2025 году обеспечит 533 млрд рублей дополнительных доходов, а в 2025-2027 годах с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов - 1,4 трлн рублей.

Минфин Алексей Сазанов НДФЛ РСПП
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