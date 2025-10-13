В Шебекине в результате атаки дрона ранены два бойца "Орлана"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате атаки дрона ранены два бойца подразделения "Орлан", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где одному диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. У второго пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, туловища, руки и ноги. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram.

На месте атаки дрона поврежден автомобиль.