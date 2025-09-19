Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадала жительница региона, а также боец подразделения "Орлан".

"В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадала женщина(...) В доме повреждены кровля и одна квартира. В городе Шебекино при выполнении служебных задач от удара дрона наш боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки", - написал глава региона в своем телеграм-канале.