Трое мужчин ранены при ударах дронов по машинам в белгородском поселке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Бойцы подразделения "Орлан" оперативно доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода.

"У второго мужчины перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги. В Борисовской ЦРБ ему проводят операцию, состояние пострадавшего оценивается как тяжелой степени", - написал губернатор.

Еще один мужчина получил тяжелые ранения от удара дрона по легковому автомобилю. "Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног", - сообщил Гладков.

