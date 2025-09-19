В Белгородской области в результате атак дронов ранены четыре человека

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак дронов ранены четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по автомобилю, были ранены мужчина и женщина. Мужчину оперируют, женщина получила осколочные ранения грудной клетки.

В селе Зозули Борисовского района два бойца "Орлана" получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач. Они обратились в Борисовскую ЦРБ, лечить их будут амбулаторно.