В Белгородской области в результате атак дронов ранены четыре человека

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак дронов ранены четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по автомобилю, были ранены мужчина и женщина. Мужчину оперируют, женщина получила осколочные ранения грудной клетки.

В селе Зозули Борисовского района два бойца "Орлана" получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач. Они обратились в Борисовскую ЦРБ, лечить их будут амбулаторно.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Борисовский район Белгородская область Красная Яруга
В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

