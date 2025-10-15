Отправка призывников в воинские части начинается в среду в РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Отправка призывников со сборных пунктов к месту несения службы в составе Вооруженных сил РФ начинается в среду, 15 октября.

Осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября. Этой осенью на срочную военную службу, согласно указу президента РФ, будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский на брифинге 22 сентября.

Он заявил тогда, что мероприятия осеннего призыва 2025 года, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции. Цимлянский подчеркнул, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в СВО.

Одной из особенностей осеннего призыва 2025 года стало то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. "То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - пояснил Цимлянский.

В ходе текущей призывной кампании для оповещения граждан применяются как электронные, так и напечатанные повестки. В Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях повестки направляются только в электронном виде, об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

На официальном сайте Минобороны РФ в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым с 13 октября граждане могут обратиться по вопросам призыва.