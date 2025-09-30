В Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут только электронные повестки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В ходе осенней призывной кампании в Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях повестки будут направляться только в электронном виде, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

"Изменён механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток и считается врученной гражданину по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток", - сообщил он.

"В случае неявки без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат", - сказал Бурдинский.

По его словам, "уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг".

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на срочную военную службу с 1 октября по 31 декабря будут призваны 135 тыс. человек.

22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв в армию пройдет в плановом порядке, он не связан с проведением специальной военной операции.

По его словам, срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев (1 год).

Цимлянский сообщил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в СВО.

Он заявил, что в ходе осенней призывной кампании будет задействована государственная информационная система "Единый реестр воинского учета". Для оповещения граждан будут применяться электронные повестки, также будут использоваться напечатанные повестки, сказал Цимлянский.

По его словам, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. "То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - сказал Цимлянский 22 сентября.